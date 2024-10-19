Загоревшиеся на трассе в Подмосковье машины потушили

МЧС: в Подмосковье спасатели потушили фуру, «Газель» и легковушку

Три машины сгорели дотла на 55-м километре трассы М-7 в Богородском округе. Фото с места происшествия опубликовала пресс-служба МЧС России.

В огне оказались фура, «Газель» и легковушка. К месту происшествия оперативно выехали восемь специалистов на двух машинах.

«Движение осуществляется по одной полосе», — уточнили в МЧС.

Обошлось без пострадавших. Причины происшествия выясняются.

Ранее 360.ru публиковал видео с полыхающими машинами. Пожар начался после столкновения фуры и «Газели» — по дороге растеклось топливо.