«Ребята молодые, горячие». Тренер убитого в Миассе боксера рассказал о пострадавших | 360°

Эксклюзив 15 мая 2024, 22:28 «Ребята молодые, горячие». Тренер убитого в Миассе боксера рассказал о пострадавших Тренер убитого в Миассе боксера: ребята горячие, могли с кем-то поругаться Freepik

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Известного в Миассе боксера Рудольфа Мацеленко и его брата Игната расстреляли на стадионе «Южный». Игнат умер на месте, Рудольфа госпитализировали. Бывший тренер спортсменов Александр в беседе с 360.ru предположил, из-за чего могла начаться ссора между его подопечными и стрелявшим.

«Ребята такие пыльные, горячие. Может, с кем-то где-то поругались, молодые», — пояснил тренер.

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Александр отметил, что Рудольф перестал у него тренироваться и после этого они общались довольно редко. Однако в Родительский день встретились с братьями на кладбище. После этого тренер уехал в Екатеринбург.

По словам Александра, Игнат звонил ему и просил снова тренировать их с братом, на что он ответил: «Приеду — поговорим». Однако поговорить уже не смогли, Игната убили в бытовой ссоре. Тренер добавил, что про угрозы в адрес боксеров он ничего не знает.

«Рудольф талантливый спортсмен был. В последнее время не тренировался», — отметил собеседник издания.

Перестрелка на стадионе произошла 14 мая в вечернее время. Один из участников конфликта открыл огонь, в результате которого Рудольф оказался на больничной койке, а Игнат скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».