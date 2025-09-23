Трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на 10-м этаже высотки в Москве

Трехлетний ребенок вывалился из окна на десятом этаже дома на улице Удальцова в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«На козырьке лежит», — отметил он.

По его словам, всего в доме 25 этажей. На место ЧП выдвинулись скорая помощь и полиция. Подробности о состоянии пострадавшего ребенка пока неизвестны.

Ранее трехлетнюю девочку обнаружили на северо-востоке столицы — у многоэтажки в Студеном проезде. Ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры на шестом этаже. В результате девочка получила травмы, ее доставили в больницу.

По факту падения ребенка начали проводить проверки, их ход контролировала Бабушкинская межрайонная прокуратура.

UPD: Ребенок выжил, спасатели спускают его, чтобы передать медикам.