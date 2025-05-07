Ребенок сломал ногу на аттракционе в парке Новокуйбышевска

Мать сломавшего ногу ребенка на карусели в Новокуйбышевске: отходит от шока

Открытым переломом ноги закончилось посещение аттракциона «Жемчужина» в новокуйбышевском парке «Дубки» для маленького ребенка. Его мать в комментарии 360.ru заявила, что он начал приходить в себя.

В распоряжении 360.ru оказались фотографии с места происшествия, на которых видны огромные лужи крови около самого аттракциона и рядом со скамейкой.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета заявили, что после получения информации о травмировании ребенка завели уголовное дело об выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас криминалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

В ведомстве отметили, что пострадавшему ребенку потребовалась медицинская помощь.

Очевидцы происшествия в Telegram-канале «Город Новокуйбышевск» уточнили, что во время катания ребенок получил открытый перелом ноги.

В конце января посетители московского парка развлечений «Остров мечты» рассказали о поломке аттракциона, из-за которой они провисели вниз головой больше 15 минут.

Представители парка в комментарии 360.ru уточнили, что техническая остановка произошла на аттракционе «Мельница». Они подчеркнули, что сотрудники оперативно среагировали на ситуацию и помогли посетителям спуститься вниз. Никакой угрозы остановка аттракциона гостям не представляла.