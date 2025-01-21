Более 15 минут провисели вниз головой посетители аттракциона в «Острове мечты» в Москве

Аттракцион в «Острове мечты» в Москве сломался, люди повисли вниз головой

В парке развлечений «Остров мечты» в Москве сломался один из аттракционов. Об очевидцы сообщили авторам Telegram-канала «Москвач» .

«Люди больше 15 минут провисели вниз головой», — рассказали посетители парка.

UPD: Представитель парка развлечений «Остров мечты» прокомментировал 360.ru ситуацию. Там сообщили, что на аттракционе «Мельница» произошла техническая остановка.

«Системы аттракциона сработали в штатном режиме, сотрудники отреагировали оперативно, в соответствии с регламентом и должностными инструкциями операторы парка помогли посетителям покинуть аттракцион. Гостям ничего не угрожало. В данный момент аттракцион работает в штатном режиме», — заявила администрация парка.

В июне прошлого года в парке уже случалось подобное ЧП. Дети застряли на аттракционе над землей и провели там более 40 минут, пока не приехали спасатели.

Неполадки с аттракционом «На крыльях ветра» произошли из-за скачка напряжения, сообщили в пресс-службе парка. Потребовалась перезагрузка системы, что заняло какое-то время. Согласно технике безопасности, прижимы аттракциона не открываются автоматически, поэтому гостей эвакуировали механики.