Ребенок с помощью бумажных самолетиков сжег в Ленобласти соседскую квартиру

Ребенок поджег соседскую квартиру в городе Мурино с помощью бумажных самолетиков, которые он запускал со своего балкона. Об этом 360.ru рассказала хозяйка сгоревшего жилья Анна.

Она отметила, что в результате пожара никто не пострадал. По ее словам, мальчика, пускающего горящие самолетики, видел свидетель.

«Полиция сейчас разбирается. Видео передали пожарным и полицейским, они будут проводить расследование. Есть очевидец», — подчеркнула она.

Собеседница 360.ru уточнила, что соседи — благополучная семья, но на контакт они пока не выходят. Сейчас хозяйка сгоревшей квартиры вместе с детьми живет у друзей и собирает деньги на новое жилье.

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