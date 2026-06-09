Жертвами пожара у Финляндского вокзала стали четыре человека

СК: четыре человека погибли при пожаре в ангаре у Финляндского вокзала

В результате пожара в ангаре около Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба главка СК по городу.

Ведомство завело уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». ЧП произошло 8 июня в арендованном здании на территории Калининского района, где производили и продавали химические вещества.

«Произошли детонация, возгорание. Вследствие случившегося погибли два человека, среди которых собственник организации», — уточнили в СК.

Также после обрушения конструкций здания две женщины получили несовместимые с жизнью травмы. Также с места происшествия в больницу с различными повреждениями доставили двух мужчин.

Пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу уточнила, что площадь возгорания ликвидировали на площади 400 квадратных метров. Всего на месте ЧП работали 64 человека личного состава и 15 единиц техники.

Ранее из пожара в многоэтажном доме в Нефтекамске эвакуировали 15 человек, 360.ru показывал кадры с места ЧП.