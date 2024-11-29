Четыре автомобиля столкнулись на МКАД. Есть пострадавшие

НА 95-м километре МКАД в районе Метрогородка произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, в результате ДТП есть пострадавшие. Несколько человек заблокированы в машинах. Разлива топлива нет. На место прибыли оперативные службы.

По данным столичного дептранса, движение затруднено на 1,5 километра. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.

Накануне на юго-западе Москвы произошла авария, в результате которой пострадали четыре человека. У ТЦ «Новомосковский» на улице Хабарова столкнулись Seat Altea и Toyota Land Cruiser. Троих пострадавших госпитализировали.