Четыре автомобиля столкнулись на МКАД. Есть пострадавшие

НА 95-м километре МКАД в районе Метрогородка произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, в результате ДТП есть пострадавшие. Несколько человек заблокированы в машинах. Разлива топлива нет. На место прибыли оперативные службы.
По данным столичного дептранса, движение затруднено на 1,5 километра. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.
Накануне на юго-западе Москвы произошла авария, в результате которой пострадали четыре человека. У ТЦ «Новомосковский» на улице Хабарова столкнулись Seat Altea и Toyota Land Cruiser. Троих пострадавших госпитализировали.
Иду на таран. Минобороны впервые отрапортовало об уничтожении украинского БПЛА Grey Widow
Добровольцев Подмосковья наградили по итогам конкурса «Волонтер года — 2024»
Оскорблял поляков. Польша вышлет украинского «гнома из TikTok»
Жуткая смерть младенца в Челябинске. Из тела мальчика изъяли все органы
Зеленский захотел остановить «горячую фазу» боевых действий с помощью «зонтика НАТО»
«Последний шанс осуществить мечту». Пассажиры SH Diana обратились к руководству компании
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте