Ребенок чудом отскочил. Момент жуткой аварии в Жуковском попал на видео

Автомобиль врезался в здание в Жуковском, пострадал пешеход

Водитель Škoda врезался в здание торгового центра в Жуковском. Машина едва не сбила маленького ребенка, момент аварии попал на видео, которое появилось в распоряжении 360.ru.

ДТП произошло вечером в четверг, 28 ноября. Предварительно, водитель внедорожника не справился с управлением на скользкой трассе. Судя по кадрам, автомобиль занесло на большой скорости.

Машина вылетела с дороги на тротуар, где шла семья с маленьким ребенком — он чудом успел отскочить в сторону вместе с матерью.

Отца семейства, который находился в метре от женщины, Škoda ударила бампером. Пострадавшие покинули место происшествия до приезда полиции и скорой помощи.

Позднее мужчина обратился за помощью к медикам. В госпитале ему поставили диагноз — ушибы головы и грудной клетки. По факту происшествия местное управление Госавтоинспекции начало проверку.

Ранее появились первые кадры с места смертельного ДТП на Алтуфьевском шоссе в Москве. По сообщению источника 360.ru, в результате этой аварии один из водителей погиб.