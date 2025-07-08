В Тюмени насмерть сбили 13-летнего школьника на питбайке

Жертвой смертельного ДТП в Тюмени стал 13-летний школьник. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Авария произошла в дневное время на перекрестке улиц Уездная и Фармана Салманова. Водитель иномарки Infiniti поворачивал на перекрестке налево и в этот момент столкнулся с ехавшим ему навстречу питбайком.

За рулем мини-мотоцикла сидел 13-летний мальчик. Источник 72.RU заявил, что ребенок проехал на зеленый сигнал светофора. От полученных травм он скончался.

Позже отец погибшего мальчика рассказал, что его сын направлялся на питбайке в микрорайон Новопатрушево, чтобы поиграть в футбол. Транспортное средство ему подарили родители.

Ранее дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля случилось в городе Сурске в Пензенской области. Подростка, управлявшего мотоциклом, госпитализировали.