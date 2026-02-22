Ребенок погиб при пожаре в частном доме на Ямале
В городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа произошел пожар в частном доме. В результате пострадали три человека, двое из них — дети. Один ребенок погиб, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
«В результате пожара пострадало три человека, из них двое детей, которые доставлены в Тарко-Салинскую центральную районную больницу, один ребенок погиб», — уточнили в надзорном ведомстве.
Прокурор района Артем Воложанин прибыл на место пожара. Он координировал работу спасательных служб и муниципальной власти.
Ведомство контролирует установление причины пожара и ход процессуальной проверки.
