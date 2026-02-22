Ребенок погиб при пожаре в частном доме на Ямале

Прокуратура: на Ямале при пожаре пострадали три человека, один ребенок погиб

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа
Фото: Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа

В городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа произошел пожар в частном доме. В результате пострадали три человека, двое из них — дети. Один ребенок погиб, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«В результате пожара пострадало три человека, из них двое детей, которые доставлены в Тарко-Салинскую центральную районную больницу, один ребенок погиб», — уточнили в надзорном ведомстве.

Прокурор района Артем Воложанин прибыл на место пожара. Он координировал работу спасательных служб и муниципальной власти.

Ведомство контролирует установление причины пожара и ход процессуальной проверки.

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа
Фото: Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа
1/2
Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа
Фото: Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа
2/2

Ранее четверо детей и их 61-летняя бабушка погибли при пожаре в частном доме в округе Воскресенск Московской области. Спастись удалось только старшему мальчику. Остальные дети и пожилая женщина выбраться не смогли.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте