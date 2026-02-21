Четверо детей и их бабушка погибли при пожаре в Воскресенске

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в округе Воскресенск Московской области. О возгорании 360.ru сообщили в региональном управлении МЧС.

Сигнал о пожаре в СНТ «Славный» в селе Константиново поступил в 19:06. Огонь охватил частный жилой дом, его локализовали на площади 96 квадратных метров в 20:16, открытое горение ликвидировали к 21:07. На месте продолжали работать экстренные службы.

По данным прокуратуры Московской области, в результате пожара погибли четверо детей и их 61-летняя бабушка. Всего в момент возгорания в доме находились пятеро детей в возрасте от 3 до 14 лет. Спастись удалось только старшему мальчику — он выпрыгнул из окна второго этажа. Остальные дети и пожилая женщина выбраться не смогли.

Воскресенская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося и расследование уголовного дела, возбужденного по статье о причинении смерти по неосторожности. Предварительно рассматривается версия неисправности электрокотла.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на улице Донской в районе станции метро «Октябрьская» в Москве.