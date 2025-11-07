Ребенок погиб и шестеро взрослых пострадали при пожаре в Новосибирской области

В результате пожара в селе Улыбино Новосибирской области погиб один человек, еще шестеро пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Минздрава.

«Во время пожара пострадали семь человек, из них один погиб до прибытия скорой помощи», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что двое пострадавших сейчас находятся в реанимационном отделении Искитимской ЦРБ, еще один — в отделении травматологии, его состояние оценили как среднее. Также трех человек отправили на амбулаторное лечение.

В пресс-службе СКР по региону заявили, что погибшей 12 лет. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Место ЧП осматривают, специалисты выясняют причины пожара.

