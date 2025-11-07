Два человека погибли во время пожара в многоквартирном доме в Новом Уренгое

Во время пожара в многоквартирном доме в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа в микрорайоне Оптимистов погибли два человека — мужчина и женщина. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Очаг возгорания находился в одной из квартир дома на четвертом этаже. В ходе разведки караулом противопожарной службы в жилом помещении обнаружены тела двух лиц, мужчины и женщины», — заявили в ведомстве.

На место ЧП выехал исполняющий обязанности прокурора Нового Уренгоя Вячеслав Зайков. В прокуратуре взяли под контроль расследование.

Ранее пожар случился в поселке Кашино в Свердловской области. В результате ЧП погибли жена и дочь сотрудника пожарной части. Сам спасатель попал в больницу. Как рассказала тетя мужчины, вероятной причиной возгорания стал взрыв газового баллона в доме.