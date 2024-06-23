Ребенок поджег себя от горящей плиты на глазах отца в Нижнем Новгороде

МЧС: девятилетний нижегородец поджег себя от горящей плиты и попал в больницу

Горящая плита и стоящая рядом бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью привели к госпитализации жителя Нижнего Новгорода и его девятилетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве пояснили, что мальчик случайно опрокинул на себя стоящую бутылку. Пламя быстро охватило одежду ребенка и перекинулось на ковер. Отец мальчика бросился на помощь сыну и загорелся сам.

Обоих пострадавших с множественными ожогами забрали в больницу прибывшие на место врачи.

В пресс-службе призвали родителей не хранить спички и зажигалки в местах, где их могут достать дети, а легковоспламеняющиеся жидкости держать дальше от источников огня.

В начале июня семилетний мальчик в Амурской области облил бензином и поджег брошенную машину, внутри которой находился его младший брат. Ребенка с ожогами доставили в больницу. Мать братьев привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.