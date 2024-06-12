Семилетний ребенок поджег машину с младшим братом в Приамурье

УМВД Приамурья: ребенок облил бензином машину с младшим братом и поджег ее

Фото: РИА «Новости»

В Серышевском районе Амурской области произошло ЧП — семилетний ребенок поджег машину, в которой находился его младший брат. Мать детей привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Старший ребенок нашел бутылку с бензином и облил им заброшенную машину, в которой находился его шестилетний брат. Мальчик поджег кабину, загорелась одежда младшего ребенка, на которую попала горючая жидкость. Ребенка доставили в местную больницу с 10-11% ожогов тела.

Жизни и здоровью пациента ничего не угрожает, сообщили в ведомстве, он проходит лечение в стационаре. В отношении матери составили административный протокол, и он уже не первый. Женщина стоит на учете в ПДН и ранее неоднократно привлекалась к ответственности.

Семья из Самары получила химический ожог после употребления питьевой воды. Все бутылки имели маркировку «Честный знак».

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