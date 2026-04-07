Ребенок и двое взрослых погибли при ударе БПЛА по жилому дому

Три человека, включая ребенка, погибли при попадании дрона в жилой дом во Владимирской области. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев в MAX .

«Сегодня ночью в Александровском районе была совершена атака БПЛА. Один из них попал в двухквартирный жилой дом», — написал Авдеев.

Погибли двое взрослых и их сын 2014 года рождения.

Пятилетней девочке удалось спастись. Позже глава региона уточнил, что ребенок получил ожоги, сейчас она находится у родственников и вне опасности.

За прошедшую ночь силы ПВО сбили 45 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего уничтожили над Ленинградской областью — 19 дронов. Также БПЛА ликвидировали над Воронежской, Белгородской, Владимирской, Пензенской, Волгоградской, Брянской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Накануне из-за атаки дронов ВСУ в Новороссийске пострадали 10 человек, среди них трое детей. Все они получили травмы средней степени.