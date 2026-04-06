Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск увеличилось до 10

Количество пострадавших в результате атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 6 апреля возросло до 10, среди них трое детей. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе городской администрации.

«По последним данным, 10 пострадавших с травмами средней степени, включая троих детей», — отметили в администрации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что атаки БПЛА также фиксировали в Анапе, Геленджике, Сочи и других районах Кубани. Власти перевели экстренные службы в состояние максимальной готовности.

Больше остальных от налета дронов пострадал Новороссийск, обломки беспилотника влетели в многоэтажный жилой дом. Власти города предупреждали, что трассу на участке между Новороссийском и Кабардинкой временно перекрыли.

Всего же в Новороссийске фрагменты БПЛА повредили два частных и шесть многоквартирных домов. Обломки беспилотников обнаружили и на территории предприятий — каких именно, Кондратьев не уточнял.