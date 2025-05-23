Ребенок чуть не выпал из окна 15-го этажа в Подмосковье

Маленький мальчик чуть не выпал из окна 15-го этажа в жилом многоквартирном доме в Одинцове. Об этом 360.ru рассказали очевидцы.

Неравнодушные местные жители предотвратили трагедию, которая могла произойти в ЖК «Гусарская баллада». Прохожие увидели в окне мальчика, стоявшего на подоконнике с открытым окном. Один из мужчин забежал в подъезд и поднялся до квартиры на 15-м этаже. По словам его жены, пришлось долго стучаться, чтобы мать ребенка открыла дверь.

«Она была в состоянии сильного опьянения, неадекватная и не могла нормально связать двух слов. Ребенок бегал в одних памперсах. Там возле подоконника была тумбочка, муж убрал ее, снял малыша с подоконника и закрыл все окна», — рассказала женщина.

В это время другие очевидцы вызвали сотрудников полиции и органов опеки. Они забрали ребенка и передали представителям министерства социального развития Московской области.

В пресс-службе подмосковного главка МВД России сообщили, что 32-летнюю женщину привлекли к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязательств.

«Других детей в квартире не было, но она говорила, что у нее еще двое детей, которые сейчас с бабушкой в Крыму. Соседи говорят, что ее малыш часто плачет, орет по несколько часов, а она не может его успокоить», — добавила местная жительница.

Ранее подмосковные врачи напомнили родителям, как защитить ребенка от выпадения из окна.