Подмосковным родителям напомнили, как защитить ребенка от выпадения из окна

Весенний сезон — период повышенного риска падения детей из окон. Каждый год с наступлением тепла число таких несчастных случаев увеличивается. Происшествия происходят по вине взрослых, которые открывают окна для проветривания. В майские праздники подмосковные врачи напомнили, как уберечь детей от падения с высоты.

«Желание выглянуть, посмотреть в открытое окно очень влечет детей. Один может наклониться и не удержаться, другой — бросить игрушку и попытаться ее схватить. Более взрослые дети хотят сделать опасную фотографию, чтобы удивить сверстников, и теряют равновесие», — отмечает главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Дети могут выпасть из окна и разбиться, например, если родители забыли закрыть окно. Также трагедии часто случаются, когда на окнах не установлены блокираторы. Причиной может стать и неправильная расстановка мебели, с которой ребенку удастся забраться на подоконник, предупредила врач Одинаева. Москитные сетки наиболее опасны. Оперевшись на них, можно не устоять и полететь вниз.

Педиатр призвала взрослых не оставлять детей без присмотра, ведь от этого может зависеть их жизнь.