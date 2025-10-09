Ребенку рассекло голову на аттракционе в Омске. Сотрудники обвинили отца
Ребенку рассекло голову из-за конструктивного дефекта на аттракционе в развлекательном центре в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Полиция организовала доследственную проверку, надзорное ведомство контролирует ее исполнение.
Кроме того, прокуратура самостоятельно оценит, как в детском центре соблюдали требования безопасности.
Отец пострадавшего мальчика — Николай Владимирович — рассказал 360.ru, что его сын хотел прокатиться на тарзанке.
Мальчик сел на специальную площадку, но из-за раскрутившегося крепления в самом конце упал на пол, а сверху его ударило металлическим креплением.
«Он в луже крови сидел. Вызвали скорую, зашили. Мне сотрудники данного заведения сказали, что виноват ребенок. Я говорю: то есть ребенок виноват, что у вас гайка раскрутилась на болту?!» — добавил мужчина.
