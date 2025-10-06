Ребенка с ДЦП не пустили в игровой центр московского ТЦ из-за ходунков

«ДоброФонд»: сотрудники ТЦ Москвы не пустили ребенка с ДЦП на ходунках в игровую

Сотрудники игрового центра «Хэппи Сити» московского торгово-развлекательного центра «Рио» на Дмитровском шоссе довели до слез восьмилетнего мальчика с детским церебральным параличом, отказав ему в проходе из-за ходунков. Сопровождавшему ребенка отцу предложили носить сына на руках. Подробности 360.ru рассказала директор по развитию и связям с общественностью фонда социальных программ и проектов «ДоброФонд» Екатерина Сухинина.

Она пояснила, что многодетная семья мальчика с ДЦП входит в число подопечных организации, поэтому фонд начал разбираться в происшествии.

Сухинина подчеркнула, что ребенка вместе с отцом в игровую комнату не пустила стоявшая на входе сотрудница, к разбирательству подключилась администрация, которая настаивала, что родителю нужно взять мальчика на руки и носить его по всему помещению.

«У этого мальчика проблема с ногами, но он учится ходить, ему важно перемещаться самому. Ребенок прекрасно понял, почему его не пустили. И итог этого семейного мероприятия — плачущий мальчик и другие дети», — заявила представитель «ДоброФонда».

Она сказала, что отец мальчика пока не обращался ни к руководству центра, ни в правоохранительные органы, которые сами заинтересовались происшествием.

«Мы бы хотели максимально это осветить, чтобы в будущем наши подопечные с такой проблемой не сталкивались», — добавила Сухинина.

Собеседница 360.ru отметила, что, когда в России проводят работу по созданию доступной среды и максимальной поддержке детей с тяжелыми заболеваниями, так относиться к маленьким посетителям игровых центров странно.

Отец мальчика в комментарии 360.ru заявил, что его сын морально пострадал.

В августе 2023 года сотрудники московского парка развлечений «Остров мечты» отказались пропустить девочку с синдромом Дауна на один из аттракционов даже в сопровождении матери. В пресс-службе парка объяснили свое решение внутренними правилами, о которых предупреждают посетителей при покупке билетов.