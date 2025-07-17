Ребенка, выжившего в ДТП под Новосибирском, госпитализировали на вертолете

Выжившего в ДТП под Новосибирском ребенка доставили в больницу на вертолете, сейчас врачи оказывают ему помощь. Об этом заявил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.

«Вчера вечером ребенка, пострадавшего в ДТП на трассе Новосибирск-Павлодар, вертолетом санавиации доставили из Краснозерского в Новосибирск. Эвакуация прошла в штатном режиме», — процитировало его РИА «Новости».

Также Заблоцкий отметил, что на момент ДТП ребенок был в детском удерживающем кресле.

Вчера на 290-м километре федеральной трассы К17Р в Краснозерском районе Новосибирской области произошла смертельная авария с участием двух легковушек. В результате ДТП погибли семь человек и пострадал ребенок 2024 года рождения.

Ранее ДТП случилось на трассе в Красноярском крае. Микроавтобус выехал на встречку и врезался в грузовик. В итоге один человек погиб и трое пострадали.