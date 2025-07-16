Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе в Красноярском крае

Микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в грузовик в Красноярском крае. В результате погиб один человек и трое пострадали. Об этом сообщил сайт «Проспект Мира» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, после столкновения грузовик «ФАВ» оказался в кювете, а микроавтобус Toyota Hiace получил серьезные механические повреждения.

Водитель последнего транспортного средства скончался на месте, еще трое пострадали. Среди них — 57-летний пассажир микроавтобуса, 41-летний шофер фуры и его неустановленный попутчик. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины аварии.

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