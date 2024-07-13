Ребенка спасли из лифта горящей многоэтажки в Москве

Источник 360.ru: застрявший в лифте горящего дома ребенок не пострадал

Ребенка вытащили из лифта многоэтажного дома в Москве, где произошел пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.

Девочку эвакуировали из лифта с 14-го этажа, ее передали врачам скорой помощи для проверки. Ребенок не пострадал.

Пожар на площади 15 квадратных метров в квартире на 20-м этаже ликвидировали. Пламя охватило кухню и частично коридор.

Квартира загорелась в 22-этажном доме в районе Орехово-Борисово Северное. Источник сообщал, что в лифте застряли дети, которые кричали, что их затапливает водой. На место вызвали спасателей и лифтовые службы.

Несколько дней назад огонь частично охватил крышу жилого дома в Подольске. В результате никто не пострадал. Спасатели локализовали пожар на площади 935 «квадратов».