Дети застряли в лифте горящей многоэтажки в Москве

Источник 360.ru: дети во время пожара застряли в лифте в московском ЖК

Жилой 22-этажный дом загорелся в районе Орехово-Борисово Северное. В лифте горящего здания на высоте 15-го этажа оказались заблокированы несколько детей, сообщил источник 360.ru.

Огонь вспыхнул в квартире на 20-м этаже, из нее эвакуировали три человека. В помещениях было сильное задымление. На место прибыли спасатели, для вызволения детей также вызвали лифтовые службы.

«[Дети в лифте] кричат, что затапливает водой», — отметил источник издания.

Ранее огонь вспыхнул в многоэтажном жилом доме на улице Веллинга в Подольске. Из-за пожара никто не пострадал, его спасатели локализовали возгорание на площади в 935 квадратных метров. В распоряжении 360.ru появилась видеозапись с ЧП.