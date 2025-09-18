Ребенка напоили бензином на празднике в Ульяновской области

Бастрыкин поручил завести дело после отравления ребенка бензином под Ульяновском

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отравления ребенка бензином на празднике в Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета .

В ведомство поступило обращение о несогласии с процессом установления обстоятельств отравления четырехлетней девочки.

«В июле текущего года во время нахождения на праздничном мероприятии мужчина под видом воды передал ребенку бутылку с бензином», — рассказали в СК.

Девочка выпила часть содержимого, после чего ее доставили в реанимацию. Врачи диагностировали химический ожог и сопутствующие заболевания. К ответственности до сих пор никого не привлекли.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Ульяновской области Антону Дунину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Ранее СК завел дело после массового отравления волонтеров на фестивале «Крылья Сахалина» в Корсаковском районе.