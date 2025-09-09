СК завел дело после массового отравления подростков на фестивале на Сахалине

Следственный комитет по Сахалинской области возбудил уголовное дело по факту массового отравления волонтеров на фестивале «Крылья Сахалина» в Корсаковском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи начали производство по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В настоящее время сотрудники СК опрашивают представителей компаний и организаторов фестиваля, обеспечивавших питание участников. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

На фестивале «Крылья Сахалина» 18 подростков-волонтеров доставили в больницу с признаками пищевого отравления. По предварительным данным, причиной могла стать подававшаяся участникам курица. Управление Роспотребнадзора по региону начало проверку условий приготовления и хранения пищи на мероприятии.