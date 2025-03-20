Ребенка из Сочи с искусанным собаками лицом выписали из реанимации

Мальчика, на которого в Сочи напали собаки и изуродовали лицо, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом 360.ru рассказал отец ребенка Валентин.

«Его перевели в палату, ставят капельницы, как положено. Только что хирург вышел», — отметил он.

По его словам, маленький пациент чувствует себя хорошо и продолжает восстанавливаться. Ему предстоит долгая реабилитация после операции. Врачи пока не дают никаких прогнозов относительно того, приживется ли пересаженная кожа.

Две собаки породы хаски напали на девятилетнего мальчика в конце февраля. Агрессивные животные разорвали ему лицо. Врачи пришили пострадавшему губу и нос, но ткани не прижились.

В РДКБ медицинский консилиум с привлечением ведущих специалистов решил провести ребенку антибактериальную терапию и местное лечение раны, а после этого сделать реконструктивно-пластическую операцию.