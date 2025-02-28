Развеяла прах и устроила поминки на пляже. Жена погибшего москвича отказалась платить за похороны в Таиланде

Появились подробности о смерти 42-летнего москвича по имени Роман, найденного мертвым в отеле на тайском острове Пхукете. Деталями с aif.ru поделилась общественница Светлана Шерстобоева, живущая в Таиланде.

По ее словам, пара прожила вместе 22 года. Они любили путешествовать, но отдыхали по-разному. Пока женщина купалась в море, мужчина курил и употреблял алкоголь. Во время отдыха на Пхукете история повторилась. На четвертый день отпуска гражданская супруга ушла на пляж, а Роман остался в номере.

После обеда его самочувствие ухудшилось, но мужчина назвал тайскую медицину «разводом», где счета за шестью нолями, отказавшись обращаться к врачам.

Шерстобоева пояснила, что пара не купила медицинскую страховку, так как москвич «не хотел отдавать деньги аферистам». На следующее утро Романа нашли мертвым в туалете.

Женщина дозвонилась до Шерстобоевой, та ее проконсультировала и предложила обратиться к специалисту за оформлением документов и организацией перевозки тела в Москву. Позже гражданская жена погибшего заявила, что у нее нет денег на это. Похоронная фирма выставила женщине счет на 100 тысяч бат (около 258 тысяч рублей).

«Это развод на деньги. Если им нужен труп, то пусть оставят его себе», — заявила она.

Женщина решила сэкономить. Сначала она хотела кремировать любимого, чтобы его прах поместить в обычную банку и вывезти самолетом, но потом отказалась от этой идеи.

Шерстобоевой стало жалко погибшего. Она связалась с его братьями и друзьями, чтобы собрать деньги. После этого женщина нашла деньги на кремацию, а потом просто развеяла прах мужчины над Андаманским морем, устроила поминки на пляже и улетела в Россию.

Ранее на Пхукете погибла китайская туристка после занятий подводным плаванием.