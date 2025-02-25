Женщина отправилась плавать с маской на Пхукете и погибла

Туристку из Китая вытащили из воды без признаков жизни после занятий подводным плаванием в Таиланде. Об этом сообщило местное издание Dimsum Daily.

Китаянка вместе с туристической группой отправилась на остров Эгг-Айленд недалеко от курорта Пхукет. Там им предложили различные водные развлечения, в том числе сноркелинг и катание на гидроциклах.

Женщина пошла плавать с маской и трубкой, спустя несколько минут двое туристов обнаружили, что она не двигается. Спасатели провели ей сердечно-легочную реанимацию, а затем доставили в больницу Пхукета.

После этого китаянку перевезли в государственную больницу. Там после компьютерной томографии стало известно, что ее мозг перестал функционировать. Семья иностранки прилетела в Таиланд, чтобы выяснить все обстоятельства.

Ранее на Шри-Ланке погибла 53-летняя россиянка. Женщина высунулась из вагона несущегося поезда, чтобы сделать селфи, и ударилась об камень. Она получила смертельные травмы головы.