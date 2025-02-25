Турист из Москвы умер после трехдневного запоя на Пхукете

Турист из Москвы умер в гостиничном номере на Пхукете в Таиланде. Это произошло после трехдневного запоя, сообщил русскоязычный паблик «Паттайя от А до Я».

«Житель Москвы, приехавший на отдых на Пхукет, умер в гостиничном номере после трех дней употребления алкоголя», — отметили в сообщении.

По данным паблика, на четвертый день отпуска жена его нашла без сознания в ванной. Позже выяснилось, что он уже был мертв.

Женщина рассказала, что в первые дни отдыха супруг отказывался участвовать в экскурсиях и все время находился в номере, предпочитая покупать алкоголь. Перед смертью ему стало плохо, но он отказался от помощи врачей, считая, что тайская медицина — это «развод на деньги».

Также у семейной пары не было медицинской страховки. Поэтому недостающие средства для кремации и оформления документов прислали их друзья из России.

Ранее во время отдыха на Гоа российский турист выпал из окна гостиницы на пальму и сломал позвоночник. Мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли.