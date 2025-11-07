Вертолет с туристами разбился в Дагестане

При падении вертолета в Дагестане погибли четыре человека

Вертолет разбился в Дагестане днем 7 ноября. Предварительно, погибли четыре человека, сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

ЧП произошло в районе населенного пункта Ачису в Карабудахкентском районе. В результате падения вертолет разрушил жилой частный дом, людей внутри жилья не было.

«Четыре человека погибли, трое пострадали. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, двое — в тяжелом», — сказал глава Минздрава республики Ярослав Глазов.

В главке МЧС по Дагестану РИА «Новости» уточнили, что вертолет летел из Кизляра в Избербаш. Винтокрылая машина принадлежала частному лицу.

Telegram-канал Mash добавил, что речь о вертолете Ка-226, на борту находились туристы. По данным Baza, Ка‑226 рухнул на базу отдыха в районе города Избербаш.

Ранее жесткую посадку в Адыгее совершил вертолет Bell-407. Винтокрылая машина встретилась с поверхностью на открытом участке местности вне взлетно-посадочной полосы в Майкопском районе.