Разлив мазута из танкера произошел на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском 3 января при перекачке топлива из танкера «Остров Сахалин» произошел разлив мазута. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Топливо перекачивали в береговые емкости ТЭЦ-1 АО «Камчатскэнерго». В ведомстве подчеркнули, что распространения попавших в воду нефтепродуктов по поверхности не зафиксировано.

Камчатская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта.

После ЧП с танкерами в Керчи в море попало больше двух тысяч тонн нефтепродуктов. После выбросов мазута на побережье в Краснодарском крае могло пострадать 50 видов краснокнижных животных. В Кремле ситуацию назвали экологической катастрофой.

Спасать пострадавших птиц волонтерам помогают отдыхающие. Выходить удалось больше 1800 пернатых особей.