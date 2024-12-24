Песков назвал ситуацию в Черном море экологической катастрофой

Песков: президенту регулярно направляют доклады о ситуации в Черном море

Масштаб экологической катастрофы в Черном море после крушения танкеров очень большой. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это крупная экологическая катастрофа», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, остается ли ситуация в черноморской акватории в центре внимания президента.

По словам Пескова, сейчас действует комиссия, которую возглавляет вице-премьер Виталий Савельев. Руководитель Минприроды Александр Козлов работает непосредственно на месте происшествия.

«Козлов докладывал неоднократно и президенту, и руководству администрации президента, и правительства», — уточнил пресс-секретарь Путина.

Ранее глава Минприроды сообщил, что собственники танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, займутся их подъемом и утилизацией, а также возместят ущерб.