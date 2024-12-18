Спасать птиц в Анапе волонтерам помогли отдыхающие

Эколог Витишко: погибших из-за разлива мазута в Анапе птиц немного

Волонтеры, специалисты и неравнодушные отдыхающие оказали помощь в спасении птиц после разлива нефтепродуктов в районе Анапы. Об этом рассказал 360.ru руководитель рабочей группы по экологии Совета по правам человека и развитию гражданского общества при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко.

«Погибших немного, катастрофа не такая большая, как в 2007 году», — отметил он.

По словам Витишко, когда администрация Анапы договорится, умерших птиц начнут вывозить. Власти помогают в решении вопросов с животными после разлива мазута.

«На 12 часов дня 18 декабря основной очаг локализован. Мазута в воде не наблюдается. Задействовано очень много людей: МЧС, казаки, волонтеры, муниципальные работники, отдыхающие», — уточнил работающий на пляжах волонтер Александр.

Он добавил, что почти всех птиц уже выловили. Сейчас их выхаживают волонтеры.

Ранее кандидат биологических наук, заслуженный эколог России Андрей Пешков заявил, что оценить реальный ущерб разлива нефти на черноморском побережье можно будет только через некоторое время.