Разъяренная женщина под Калугой разбила 10 машин топором

В Балабанове женщина с топором разбила 10 автомобилей

В Калужской области женщина с огромным топором атаковала припаркованные автомобили. В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП.

Ситуация произошла в городе Балабаново. На кадрах видно, что женщина подходит к машинам и бьет наотмашь топором по капоту или лобовому стеклу.

Всего пострадали 10 автомобилей. Никто из прохожих остановить агрессивную вандалку не решился.

МВД Калужской области в телеграм-канале уточнило, что начало проверку ЧП. Личность женщины установили.

Ранее в Москве мужчина повредил топором спортивный автомобиль Nissan GT-R. Затем злоумышленник сел в свою машину и уехал.

Размер ущерба и причины поступка остались неизвестными. О задержании мужчины и возбуждении уголовного дела официальные источники не сообщали.

До этого в Томской области жительница города Асино из ревности разбила автомобиль возлюбленного, который ей изменил с другой.