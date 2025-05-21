Разгуливавший по Москве мужчина с ножом покаялся полиции

Напугавшего жителей Северного Тушина в Москве мужчину задержали. Он ходил по двору с ножом и по телефону обещал кого-то зарезать, сообщил Telegram-канал Shot .

Жители многоэтажки на улице Туристской пожаловались на странного мужчину, который ходил по двору, затачивая нож и громко ругаясь по телефону. Он нецензурно оскорблял девушку и обещал кого-то зарезать.

Не дожидаясь расправы, москвичи вызвали полицию. Ночью мужчину задержали и увезли в отдел. Он заявил, что сожалеет о слишком эмоциональном поведении.

На Митинской улице дошло до рукоприкладства. Пьяные школьники напали на женщину, которая пыталась прогнать их с детской площадки. Один из подростков толкнул ее, нанес несколько ударов по бедрам и лицу. Москвичка обратилась в травмпункт.