Пьяный подросток избил женщину на детской площадке в Москве

В Москве пьяные школьники напали на женщину, которая попросила их найти другое место для посиделок. Подростки распивали спиртное и матерились на детской площадке, сообщил Telegram-канал Mash.
Компания из 10 старшеклассников шумно отмечала последний звонок. Они устроились с алкоголем на детской площадке во дворе на Митинской улице. Родителей маленьких детей возмутило такое соседство, одна из женщин попросила подростков уйти.
В ответ школьник толкнул ее, несколько раз пнул по бедрам и лицу. Убегая, подростки показывали очевидцам непристойные жесты и еле держались на ногах. Пострадавшая обратилась в травмпункт.
Ранее на Цветном бульваре неизвестные избили актера Руслана Алдонина и отобрали паспорт. Он признался, что был пьян и мог наговорить лишнего. После потасовки у мужчины онемела левая нога.
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