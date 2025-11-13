Разгромившие электричку подростки выстрелили в помощника машиниста в Монине

Группа подростков напала на помощника машиниста в тамбуре электрички в подмосковном поселке Монино. Об этом сообщил источник 360.ru.

Хулиганы выстрелили мужчине в лицо, когда он сделал им замечание.

«В этот момент он услышал громкий хлопок и резкую боль с области носа», — отметил собеседник 360.ru.

По его словам, пострадавший пытался остановить подростков, которые пытались похитить огнетушители из кабины машиниста и били стекла. В результате нападения у мужчины сломан нос, на лице осталась рваная рана.

В группе было примерно 15-20 человек. После нападения один из подростков распылил в сторону помощника машиниста перцовый баллончик.

Полиция устанавливает личности хулиганов. В стрельбе подозревают подростка 2009 года рождения.

