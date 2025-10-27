«Я летала по салону, как фантик». Школьники напали на 61-летнюю петербурженку в автобусе

Подростки напали на жительницу Санкт-Петербурга в маршрутном автобусе № 326 после того, как она попросила их перестать включать громкую музыку с матами. Об этом пенсионерка рассказала 360.ru.

По словам пострадавшей, группа школьников вела себя агрессивно, а после сделанного замечания один из них ударил ее ногой в грудь. Телефон женщины упал и повредился. В ответ она рефлекторно ударила нападавшего, после чего последовал второй пинок со стороны школьника.

Пенсионерка рассказала, что водитель не остановил автобус и не вызвал полицию.

«Я летала по салону, как фантик, а телефон — как бабочка», — сказала она.

Состояние женщины ухудшилось — скачет давление и пульс, ей назначили лекарства.

Она уже обратилась в следственные органы и намерена подать гражданский иск о возмещении материального и морального вреда. Личности подростков устанавливают правоохранители.

«Я 90-е пережила, и под стволами стояла — никого не боялась. Но сейчас я отвечаю не только за себя, у меня две собаки. Я не хочу