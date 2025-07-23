Разгромили более 150 могил. В Челябинске вандалами на кладбище оказались два подростка

Толпа подростков разрушила десятки могил в поселке Ближний Береговой Челябинской области. Об этом 360.ru рассказала местная жительница.

Она заявила, что полиция уже установила личностей вандалов — ими оказались двое подростков.

«Допросили их родителей, но пока нам никаких фактов не говорят», — отметила женщина.

По ее словам, злоумышленники выдернули несколько плит и положили их лицевой стороной вниз. Всего жители насчитали около 150 поврежденных могил. Нанесенный кладбищу ущерб оценит специальная комиссия.

«Сам камень не пострадал, плиты вроде бы все целые. Если поднять лицевую сторону, где фотография, там могут быть какие-то трещины, но нам пока не разрешают трогать могилы», — добавила собеседница 360.ru.

О погроме на кладбище в полицию сообщили обеспокоенные местные жители. Они также направили губернатору просьбу найти злоумышленников и не дать им избежать ответственности за осквернение могил.