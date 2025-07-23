Толпа школьников разгромила кладбище в поселке Ближний Береговой в Снежинском городском округе в Челябинской области. Об этом сообщило издание 74.RU.
Подростки разрушили десятки могил, разбили дорогостоящие памятники и вырвали столики из земли. Обеспокоенные местные жители обратились к губернатору с просьбой найти вандалов и не дать им избежать ответственности.
Источник издания рассказал, что причастных к погрому на кладбище уже установили. Его устроили школьники в возрасте до 14 лет. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по данному факту.
Ранее пьяный вандал повредил более 50 надгробий на Кубани. Повредившего могилы в станице Архангельской Тихорецкого района задержали и отправили под стражу.
Подростки устроили погром на кладбище в Челябинской области
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