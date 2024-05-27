Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 29 мая

Один лесной пожар потушили в одмосковье 26 мая. Он произошел в двух километрах от поселка Клюквенный в Щелкове и распространился на территории 0,75 гектара. Огонь тушили 22 человека. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали четвертый класс пожарной опасности.

Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, с 27 по 29 мая на большей части территории области установится четвертый класс пожарной опасности. При этом 27 числа в Бородинском, Наро-Фоминском и Орехово-Зуевском лесничествах будет третий, в Подольском и Шатурском — второй, в Звенигородском, Истринском и Клинском — первый. Во вторник, 28 мая, третий класс ожидают в Бородинском, Наро-Фоминском и Орехово-Зуевском лесничествах, второй — в Подольском и Шатурском, первый — в Волоколамском, Звенигородском, Истринском и Клинском.

Третий класс пожарной опасности также будет в Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском и Подольском лесничествах 28 мая и Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Шатурском 29-го.

В ближайшие дни температура в Подмосковья поднимется до 26 градусов днем и опустится до 12 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

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