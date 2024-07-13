Разбившийся под Коломной самолет летел по утвержденному плану

Росавиация: рухнувший под Коломной самолет летел по утвержденному плану

Фото: Freepik

Разбившийся под Коломной самолет Sukhoi Superjet 100 летел по утвержденному плану. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала «Россия 24».

«[Самолет] осуществлял полет в соответствии с принятым планом полетов», — сказал он.

Ранее стало известно, что следователи начали проверку на Луховицком авиационном заводе имени Воронина, где до аварии самолет прошел техобслуживание. В ходе расследования эксперты изучат документы, связанные с ремонтом воздушного аппарата.

Также появилось видео с места крушения Sukhoi Superjet 100. На кадрах сотрудники экстренных служб осматривали район падения лайнера. Как отметили оперативники, работы на местности будут вести круглосуточно. По неуточненной версии, причиной падения воздушного судна могла быть неисправность двигателей.

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