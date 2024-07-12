Появились новые кадры с места крушения самолета в Подмосковье

Видео 360.ru: на месте падения SSJ-100 под Коломной обнаружили много обломков

Спасатели добрались до места крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

На видео экстренные службы и следователи осматривают район падения лайнера. В оперативных службах сообщили, что работы на местности будут вестись круглосуточно.

Пассажирский лайнер SSJ-100 потерпел крушение после взлета с аэродрома «Третьяково». Очевидцы рассказали, что пилоты уводили самолет от деревни, он взорвался в лесополосе. На земле пострадавших и разрушений нет, все три члена экипажа погибли.

По предварительной версии, причиной падения самолета могла быть неисправность двигателей.