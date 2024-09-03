Недовольная стрижкой жительница Петербурга порезала ножницами мужа и мастера салона

«Mash на Мойке»: петербурженка напала на мастера салона за плохую стрижку

Жительница Петербурга напала на мастера салона и собственного супруга за плохо сделанную стрижку. Подробности конфликта сообщил Telegram-канал « Mash на Мойке ».

Женщине не понравилось, сколько сантиметров от челки ей отрезали, и она ушла из салона, не заплатив. Через полчаса она вернулась с мужем и напала на сотрудницу.

Мужчина попытался разнять дерущихся женщин, однако это ему не удалось. Недовольная клиентка устроила погром в салоне. Под горячую руку попал и ее супруг — врачи диагностировали у него закрытую травму живота и колото-резаную рану брюшной стенки.

Однако сильнее пострадала мастер салона — она получила сотрясение мозга и рану затылка.

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