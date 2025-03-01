Растерзанного собаками мальчика из Сочи ввели в искусственную кому

Отец покусанного хаски в Сочи мальчика: сына ввели в искусственную кому

Пострадавшего после нападения хаски в Сочи девятилетнего мальчика ввели в искусственную кому. Об этом 360.ru рассказал отец ребенка.

Мужчина добавил, что ближайшее время сына бортом санавиации перевезут из Краснодара в Москву.

«Нахожусь в больнице и жду врачей, которые дадут пакет документов. Санавиация уже на связи со мной. Сын в искусственной коме», — сказал он.

Две хаски напали на девятилетнего мальчика и разорвали ему лицо. Ребенка экстренно отвезли в Краснодар и провели операцию, прогнозы были неблагоприятными. В результате пришитые нос и губа не прижились.

Владельцу собак предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. На допросе в Следственном комитете он признался, что некоторое время не кормил животных.