Расстрелявшим трех дебоширов в Москве оказался 17-летний подросток

Стрелком в ночной потасовке с тремя хулиганами в центре Москвы оказался 17-летний юноша. Об этом сообщил телеграм-канал «112» .

По информации источника журналистов, сразу после выстрелов дебоширы вместе набросились на парня и жестко избили его. Вооруженного подростка также доставили в больницу с травмами, правоохранительные органы ведут расследование.

ЧП произошло на улице Большие Каменщики. До этого трое нетрезвых хулиганов повздорили с парнем в автобусе. Разговор продолжился на остановке, где стрелок применил травматический пистолет.