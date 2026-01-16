Расстрелявшим трех дебоширов в Москве оказался 17-летний подросток
Стрелком в ночной потасовке с тремя хулиганами в центре Москвы оказался 17-летний юноша. Об этом сообщил телеграм-канал «112».
По информации источника журналистов, сразу после выстрелов дебоширы вместе набросились на парня и жестко избили его. Вооруженного подростка также доставили в больницу с травмами, правоохранительные органы ведут расследование.
ЧП произошло на улице Большие Каменщики. До этого трое нетрезвых хулиганов повздорили с парнем в автобусе. Разговор продолжился на остановке, где стрелок применил травматический пистолет.
Данные о случившемся утром подтвердили в прокуратуре Москвы.
«В результате есть пострадавшие, в том числе 17-летний юноша. Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре», — указали в надзорном ведомстве.
Ранее мужчина в Санкт-Петербурге устроил стрельбу из боевого пистолета после проигрыша в дартс, 360.ru показывал кадры с места ЧП. МВД расследует ситуацию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.