Мужчина выстрелил из травмата в трех дебоширов в центре Москвы

В центре Москвы мужчина расстрелял из травматического пистолета трех хулиганов на автобусной остановке. Об этом сообщил телеграм-канал «112» .

«Группа мужчин хулиганила в автобусе, что не понравилось одному из пассажиров. Он сделал им замечание. Разговор решили продолжить на остановке, где в дело пошел травматический пистолет», — говорится в сообщении.

Трех хулиганов госпитализировали. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

По информации РЕН ТВ, все произошло около одного из домов на улице Большие Каменщики. Молодые люди, устроившие дебош в автобусе, находились в состоянии опьянения.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла стрельба в компьютерном клубе. Один из посетителей несколько раз выстрелил из боевого пистолета в мишень для игры в Counter-Strike, когда не выиграл дополнительные часы.